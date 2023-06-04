Okuma-yazma bilmeyen babasını tapuda kandırdı

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Aksaray'daki kazada acı tesedüf
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Kurbanlık hayvan fiyatları belli oldu
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
'Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız'
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
TBMM'nin 30. Başkanı bu hafta seçilecek
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Bakanlıklarda devir teslim başladı
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Selin çökerttiği bölüme yaklaşan treni, vatandaşlar son anda durdurdu
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Yeni TBMM mesaiye başlıyor: İşte bu haftanın gündemi
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Hizmet kabinesi
Hizmet kabinesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Okuma-yazma bilmeyen babasını tapuda kandırdı

İzmir'de M.F. iddiaya göre okuma-yazması olmayan babası S.F.'yi kandırarak ona ait olan arsayı kendi üzerine geçirdi ve 8 katlı apartman yaptı. Tapu müdürlüğüne gittiğinde tapunun oğlunun üzerine aldığını öğrenen S.F., durumu yargıya taşıdı. Mahkeme 4 dairenin tapu kaydının iptaline, S.F. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 22:21, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 22:23
Yazdır
Okuma-yazma bilmeyen babasını tapuda kandırdı

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan M.F., babası S.F. ile ona ait arsa için kat karşılığı inşaat sözleşmesi için anlaştı. Arsaya 8 daireli apartman yapılıp, daireler kiraya verildi. 4 daireye ait kira alan S.F., bir süre hesabına para yatmayınca durumdan şüphelendi.

Fransa'da yaşayan S.F., yaptığı araştırma sonucu oğlunun kiracılara daireleri satacağını söylediğini, tapuların da kendi üzerine değil oğlu M.F.'nin üzerine olduğunu öğrendi. Okuma-yazma bilmeyen S.F., oğlunun bu durumu fırsat bilip, arsayı kendi üzerine geçirdiği gerekçesiyle konuyu avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla yargıya taşıdı.

İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılan dava dilekçesinde M.F.'nin, babası S.F.'yi çeşitli yalanlarla kandırdığı, hukuka aykırı satış yaptırdığı, arsa üzerine inşaat yaptırdığı, okuma-yazma bilmeyen S.F.'ye tapu önündeki satışta iki tanık huzurunda imza yerine parmak basarak yapılması gerekirken, M.F.'nin yönlendirmesi ile her şeye 'Evet' dedirtilerek şekil şartlarına uyulmadığı savunuldu. Karşı tarafın cevap dilekçesinde ise S.F.'nin tüm süreçten haberdar olduğu, herhangi bir kandırmacanın söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.

OKUR-YAZAR OLMADIĞI KANAATİNE VARILDI
Dilekçeleri inceleyen İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın hile iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olduğunu belirterek, taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme yapmaya yöneltilmişse de aldatılan taraf için sözleşmenin bağlayıcı sayılamayacağına vurgu yaptı. 2016 tarihli araç taşıt sözleşmesinde davacının okuryazar olmadığının ilgili noter tarafından belirlenerek iki tanık huzurunda bu satış sözleşmesinin imzalandığı, S.F. tarafından sunulan 08/09/2020 tarihli düzenleme şeklindeki parmak izi ve mühür beyannamesi ve dinlenen tanık beyanları dikkate alındığında davacının okur yazar olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Öte yandan mahkeme, deliller ve ifadeler ışığında taraflar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin varlığının kabulüne de karar verdi. Dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler ile dinlenen tanık beyanları göz önüne alındığında mahkeme, apartmandaki 4 dairedeki tapu kaydının iptaline, S.F. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verdi.

"KANDIRILDIĞINI TAPUDA ANLAMIŞ"
Kararı değerlendiren avukat Güney Çağatay Öz, "Müvekkilimin söz konusu tapu kaydı hariç resmi kurumlardaki evraklarında parmak bastığı görüldü. Mahkemece Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istenen lisans bilgilerinde herhangi bir mezuniyeti olmadığı görüldü. Tanık beyanları da bunları destekledi. Tapunun devredilmesi esnasında M.F. müvekkilimize 'Okudum' yazan bir kağıt verip 'Bunu taklit et' demiş. Bu yüzden de oradaki memur tarafından okuma-yazma bilmediği anlaşılamamıştır. Kandırıldığını tapu müdürlüğüne gidince öğreniyor. Biz de olayı yargıya taşıdık ve mahkeme 4 daireyi S.F. adına tescil ve kayıt yaptı" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber