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Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı Mehmet Şimşek'e devreden Nureddin Nebati'nin "Oh!" sözü gülüşmelere neden oldu. Şimşek hedeflerini "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması" olarak açıkladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 07:09, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 07:11
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Bakan Nebati görevi devrederken 'Oh' çekti

Ekonomi yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ile dünyanın en önde gelen finans kuruluşlarında danışmanlık ve başkanlık gibi çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, ekonominin dümenine geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini törenle Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, piyasalara ilk mesajını verdi. Bakan Şimşek, "Rasyonel zeminde enflasyonla mücadele temel hedefimiz olacak" dedi. Şimşek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.

HEDEFİMİZ TOPLUMSAL REFAHI ARTIRMAK

Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu belirten Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz."

VAKİT KAYBETMEDEN OVP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.

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