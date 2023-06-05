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Kastamonu'da sel tehlikesi: İnebolu tahliye ediliyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkisini artıran yağışın ardından Söke Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar tahliye ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 07:19, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 07:21
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Kastamonu'da sel tehlikesi: İnebolu tahliye ediliyor

Kastamonu'da iki gündür süren yağışlar hayatı felç etti. İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı'da su seviyesi yükseldi. AFAD'ın kırmızı kod uyarısı yapmasının ardından çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanların tahliyesine başlandı.

Kastamonu'da 2021 yılında yaşanan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından şehir bir kez daha sel tehdidiyle karşı karşıya. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçların da kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Öte yandan 2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Su seviyesi asansör seviyesine kadar yükselirken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı.

BAZI KÖYLERE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor.

Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, "İnebolu'da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar" dedi.

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