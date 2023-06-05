Camide avlusunda feci ölüm! 17 yaşındaki genç şakalaşırken can verdi

Bursa'da feci bir olay yaşandı. Sohbet etmek için camii avlusunda bir araya gelen iki genç daha sonra şakalaşmaya başladı. O esnasında biri belinden çıkardığı silahı ateşledi. Kurşunlar arkadaşına isabet etti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Acı olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta yaşandı.

ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞININ KATİLİ OLDU

Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen arkadaşlar daha sonra şakalaşmaya başladı. Bu esnada S.Ç. (17), belinden çıkardığı silahla oynarken ateşledi. Kurşun ise arkadaşı Utku S.'nin (17) göğsüne isabet etti. Ne olduğunu anlayamayan talihsiz genç göğsünü tuttuktan sonra bir anda yere yığıldı.

Fotoğraftaki Utku S.

ARKADAŞI KANLAR İÇİNDE YERDE KALIRKEN O KAÇTI

Arkadaşının yerde kanlar içinde kaldığını gören zanlı ise olayın ardından kaçtı. Çevredekiler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Utku S. hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan arkadaşı ise polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan yaşanan anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.