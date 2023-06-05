Hakan Fidan'ı yoğun diplomasi bekliyor

MİT Başkanlığından Türk diplomasisinin başına atanan ilk yetkili olarak tarihe geçen yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı diplomaside kritik bir süreç bekliyor. Bir süredir Milli Savunma Bakanları, istihbarat örgütleri başkanları ve Dışişleri Bakanları seviyesinde sürdürülen Suriye ile normalleşme sürecinde Fidan, önemli bir rol oynadı. Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar ile Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı için nisan ayında Moskova'ya giden Fidan, Ankara-Şam normalleşme sürecini başından beri yakından takip ediyor. Mayıs ayında gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısının ardından gözler liderler buluşmasına çevrildi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesinin yol haritasını belirleyecek isimlerin başında yer alacak.

YEŞİM ERASLAN-