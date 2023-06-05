Bakanlık haberini önceden aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki akşam kamuoyuna duyurulan yeni kabine üyeleri, bakan olacaklarını bu kez, son dakikada değil, daha evvelden öğrendiler. Önceki uygulamalarda, bazı bakanlar bakan olduklarını, son dakikada veya kabine açıklandığı anda televizyon ekranlarından duyuyordu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine konusundaki istişarelerini perşembe günü tamamladı ve listeye son şeklini verdi. Kabineye girecek isimler de bu aşamadan sonra bilgilendirilmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabineye gireceği konusunda diğer tüm bakanlardan önce haberdar edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, perşembe günü akşam saatlerinde bilgilendirildi. Diğer bakanların büyük bölümüne ise cuma günü öğlenden itibaren haber verildi.

YÜCEL KAYAOĞLU-