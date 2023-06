Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var

Beş yıllık aranın ardından yeniden kabineye giren ve dün görevi Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek'i bekleyen birçok konu bulunuyor.

Şimşek'in öncelikli dosyaları; faiz, enflasyon, asgari ücret ve memur zammı, kur korumalı mevduat, bütçe açığı ve kişi başına düşen milli gelirin artışı ile yabancı sermaye girişi olacak.

Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesinin ardından gözler 22 Haziran'da yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Şimşek'in önceki yönetimden farklı bir yol izleyip izlemeyeceği; ekonomi çevreleri, piyasalar, çalışanlar ve emekliler tarafından merakla bekleniyor. Şimşek toplumsal refahı artırmak için kurala dayalı ve tutarlı bir ekonomi politikası izleyecek. Bu kapsamda daha önce hazırlıklarını yaptığı planları bir bir devreye sokacak. Yıllık enflasyon Nisan 2023 itibarıyla yüzde 43,68 olarak açıklandı.

EMRAH ÖZCAN/Türkiye

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek görevi devralarak 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçti. "Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız" diyerek bayrağı devralan Şimşek, "Toplumsal refahı yükseltmek, kurala dayalı ekonomi, uluslararası normlara uygunluk, kurumsal kapasite, kalitenin güçlenmesi, lüksek büyüme için mali disiplin, tek haneli enflasyon, eşgüdüm, güçlü bir koordinasyon" olmak üzere 6 başlıkta ekonominin rotasını çizdi.

TÖRENE ESKİ EKİBİ DE KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu üstlenecek. Bakanlıktaki devir teslim törenine Bakan Şimşek'in daha önce birlikte çalıştığı bürokratlar, bakanlık çalışanları da katıldı.

Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacak. Kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz" dedi.

OVP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bakan Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı. Nurettin Nebati de, "Sayın Bakan'ımızın başarılı olacağına inancım tamdır" açıklamasında bulundu.

AJANDA ÇOK YOĞUN

Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık bekliyor. Bugün mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. TÜİK doğalgazın ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında sıfır fiyat yöntemini uygulayacak. Enflasyonun beklenenin altında olması bekleniyor. Bakan Şimşek'in enflasyon mücadele konusundaki tutumu yakından takip edilecek. Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği tüm piyasa tarafından yakından takip edilecek. İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.

GÖZLER MAAŞ ZAMMINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam sözü verdiği asgari ücretin 500 dolar seviyelerinde olması beklenirken Bakan Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura zam konusunda nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Kur korumalı mevduat hesapları mayıs sonu itibarıyla 2.5 trilyon liraya ulaşırken, KKM'nin kademeli olarak azaltılabileceği dile getiriliyor. Bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek.

YÜKSEK FİYATLARLA MÜCADELE

Orta direği güçlendirecek büyüme modeline geçilirken, büyükşehirlerde en çok dile getirilen yüksek kiralar, fiyatlardaki artışlar, yüksek enflasyonla mücadele öncelikler arasında yer alacak. Enflasyonun dar gelirli vatandaşların üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyatlardaki oynaklığın önüne geçilecek, enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyonda atalet azaltılacak.

Hazal Ateş / Sabah