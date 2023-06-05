Emekliye kademeli zam geliyor

Emeklilere ara zamda çalışmalar hızlandı. Kamu işçisinin yüzde 45'lik maaş artışının ardından emeklilerin beklediği ara zam konusunda, 6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve seyyanen zam formülü üzerindeki çalışmaların tamamlamak üzere olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre maaş zamlarının temmuz ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kamu işçisine yapılan zam referans alınacak

Sözcü'nün haberine göre, memur ve memur emeklisinin yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacağı biliniyor. Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.92 sevilerinde olması beklenirken, refah payı hariç memur ve emeklisi zammı ise yüzde 18.63 olarak hesaplanıyor. Ancak burada kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın referans alınması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. Böylece en düşük emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeden yararlanamayan emeklilere yönelik düzeltme yapılmasının planlanıyor. Buna göre, 10-15 bin TL arasındaki emekli aylıklarının yüzde 45, 15-20 bin TL arasındaki aylıklara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere aylıklara da yüzde 35 oranında zam yapılabileceği dile getiriliyor.

Ara zammın yüzde 45 oranında yapılması halinde 10 bin TL'lik emekli aylığının, 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 TL olabileceği belirtiliyor.