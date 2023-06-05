Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

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