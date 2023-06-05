Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: Aralarında polislerinde olduğu çok kişi yaralandı!

Konya'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Ereğli ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve silahların konuştuğu kavgada Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T. silahla vurularak yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN POLİSE SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradı. 8 polis memurunun vücudunun farklı noktalarından yaralandığı kavgada ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.