5 aylık enflasyon verisine göre, memurların aldığı zam eridi
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam erimiş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 10:12, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 10:14
Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında da yüzde 0,04 oldu.
2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.
Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
İlk 5 ayda enflasyon yüzde 15,25 oldu. Memurların aldığı maaş da eridi. Yüzde 6,69 enflasyon farkı oluştu.
Haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.