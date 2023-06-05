5 aylık enflasyon verisine göre, memurların aldığı zam eridi

İlk 5 ayda enflasyon yüzde 15,25 oldu. Memurların aldığı maaş da eridi. Yüzde 6,69 enflasyon farkı oluştu.

Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.

2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında da yüzde 0,04 oldu.

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