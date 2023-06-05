Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz devir teslim töreninde 'enflasyon mesajı' verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 10:46, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 11:43
Kabinede devir teslim törenleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevi devraldığı törende ekonomiye yönelik mesajlar da verdi.
Yılmaz yatırım ortamının iyileştirilmesine özel önem vereceklerini belirtti. Yılmaz, enflasyonun olumsuz etkilerine karşı geniş toplum kesimlerini rahatlatmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.