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Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

Amasya'da yaşanan sel felaketinde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Bir çocuk annesi kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 13:28, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 13:28
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Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden sürükledi. Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı. Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Durumun bildirilmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köydeki göletin etrafında yapılan aramalarda bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen aramalara, bugün çok sayıda ekiple yeniden başladı. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı aramalarda Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. İş makinelerinin de sevk edildiği bölgede bir çocuk annesi Zilal Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Yağışın ardından gittiği bölgede güçlükle kendisini kurtaran Serkan Şahin'in yardım çığlığı üzerine ekiplere haber verdiğini belirten Kışlacık Köyü Muhtarı İbrahim Gök, "Murat Ekşi'nin cesedine ulaşıldı. Zilal Şahin ve aracı arama çalışması sürüyor" dedi.

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