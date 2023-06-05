Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Derya Yanık'tan devraldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan devraldı.

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Derya Yanık ile çok yakın zamana kadar çalıştıklarını belirterek, bayrağı kendisinden devralmanın bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kurulan bu kabinede millete hizmet etme şerefini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Göktaş, özellikle 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraların sarılması için bakanlık çalışanlarının gece gündüz demeden çabaladığına herkesin şahit olduğunu, bundan sonra da aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak müreffeh bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aileyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumların şekillenmesinde, değer yargılarının kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı da yüzyıl vizyonumuzda yürüteceğiz. Bunların yanı sıra sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla, kendi değerlerinden ve medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır."

- "Çok sevgili bir dostumuza bu bayrağı devrediyor olmaktan çok mutluyum"

Derya Yanık da her zaman AK Parti'de görevlerin bir bayrak değişimi olduğunu, herkesin hangi noktada görev yapıyorsa bir sonraki gelecek kişiye görevi en güzel şekilde devrettiğini söyledi.

Bu görevi 21 Nisan 2021'de devraldığını hatırlatan Yanık, "Yine çok kıymetli bir bakanımıza, çok sevgili bir dostumuza bu bayrağı devrediyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi, gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek, dönüştürerek ve enerjisiyle ilerleterek yürüteceğinden benim en ufak bir kuşkum yok." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getirdiğine, bir tarafıyla da aslında gelecek inşası olduğuna işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken aslında bir taraftan da Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz. Kadın çalışmaları bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi. Dolayısıyla yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil. Kadınların istihdama erişimi, sağlık, eğitim hakları, şiddetle mücadele, siyasal ve sosyal hayata katılımları gibi pek çok meseleyi yine önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir biçimde ve dünyanın da yürüdüğü yola yaraşır bir biçimde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Tabii ki çok önemli bir başlık aile. Bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi aile ve toplum hizmetleri çatısı altında güçlü ailenin yani meselelerini çözme kabiliyeti olan ailenin inşasında bizim kültürel kodlarımızdan, inancımızdan, değerlerimizden taşıdığımız birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan, birbirini koruyan, kollayan aile yapısının sürdürülmesi ve varsa sıkıntılar onarılması noktasında yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Yanık, bugüne kadar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Sayın Bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Yolu açık olsun. Son derece meşakkatli ancak manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor. Bihakkın yerine getireceğinden en küçük bir kuşkum yok. Bu anlamda kendisine hem başarılar diliyorum hem dualarımın her zaman kendisiyle beraber olacağını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Törene, Bakan Göktaş'ın annesi Güler Özdemir ile babası Hasan Özdemir de katıldı.

Konuşmaların ardından Göktaş ve Yanık, birbirlerine çiçek takdim etti.