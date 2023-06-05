Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar ve Bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, nöbet değişimi için bir arada bulunduklarını belirterek, "Her şeyden önce bana, aziz milletimize ve devletimize hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Böyle mühim bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vedat Bilgin'in bu göreve geldiği günden itibaren çok önemli işlere imza attığını vurgulayan Işıkhan, millete doğrudan dokunan, milletin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımları attığını söyledi.

Işıkhan, gerek asgari ücret düzenlemesi gerek toplu sözleşmeler gerekse EYT gibi hayati konularda milletin beklentilerini karşılayacak çözümlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve Bakan Bilgin'in gayretleriyle ulaşıldığını dile getirerek, Vedat Bilgin'e teşekkür etti. Işıkhan, "Bundan sonra kendisinden devraldığımız bayrakla, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 21 yıldır olduğu gibi inşallah ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Çalışanların yasam kalitesini artırmak en önemli görevimizdir"

Bakan Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan kritik seçim sürecini geride bıraktıklarını, Türkiye Yüzyılı vizyonunun milletten onay aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak atacağımız adımlarla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz.

Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refahlarını artırmak en önemli görevimizdir. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projeleri ve programları devam ettirerek, üstüne yeni proje programlar ekleyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı hem Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer ilgili paydaşlarımızın katkılarıyla, işbirliğiyle sürdüreceğiz. İnşallah, ülkemizi ve milletimizi hep birlikte daha iyiye daha ileriye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz."

- "Aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceğiz"

Çalışma hayatında koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceklerini belirten Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları gibi konularda aktif çalışmalar yapılacağını söyledi.

Işıkhan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, engellilerin, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceklerini anlattı. Işıkhan, "Özetle, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetmek arzusundayız." dedi.

Sendikalar, işçiler, emekliler, iş verenlerle birlikte her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek, bu süreçleri başarıyla neticelendireceklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bir yandan ülkemizin istihdamına ve büyümesine katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyesini korumak ve artırmak için optimum noktayı yakalayabilmek için gereken ne varsa yapacağız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz, elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Onun çizdiği ekonomik model olan üretim, istihdam ve ihracat ve büyüme hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Bakanımıza, milletimize ve devletimize yaptığı önemli hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, kendilerinin de bizlerin de yar ve yardımcısı olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsıma olan güveni ve teveccühü için tekrar şükranlarımı sunuyorum. İnşallah süreç hayırlı olur, Vedat hocamdan Sosyal Politikalar Kurulu'nda çalışırken çok şeyler öğrendik. Kendilerini teşekkür ediyorum, emekleri için de saygılarımı sunuyorum."

- "Türkiye, büyük bir ülkenin adıdır ve büyüyerek yoluna devam edecektir"

Bakanlık görevini devreden Vedat Bilgin de Işıkhan ile yaklaşık 3,5 yıl Sosyal Politikalar Kurulu'nda birlikte çalıştıklarını belirterek, bu dönemde çok önemli işler yaptıklarını anlattı.

Çalışma hayatının çok kapsamlı sorunları olduğunun altını çizen Bilgin, bu sorunların bir kısmının yapısal bir kısmının ise aktüel olduğunu belirtti. Bilgin, aktüel sorunların hiç bitmeyeceğini ifade ederek, "Bu aktüel sorunlar çalışma hayatının da gündelik siyasetin de bir parçası. Çünkü sorunlar çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor." diye konuştu.

Birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Bilgin, şunları söyledi:

"Çok büyük sorunların üstesinden geldik. Ben öğrenciydim, bir atölyenin duvarına 'Asgari ücretten vergi alınmasın' yazısı yazmıştım. Bunu, rahmetli Başbakan Ecevit parti ve hükümet programına koydu ama bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Sadece asgari ücret vergi dışı bırakılmadı, aynı zamanda bütün ücretlilerin asgari ücret düzeyindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Bunu gerçekleştirdik, bunun için çok mutluyum.

Bir EYT meselesi vardı, nereye gitsek bununla karşılaşıyorduk. Çalışma arkadaşlarımızla çalıştık, araya pandemi girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza pandemiden sonra raporu ilettim. Bakan olunca da meseleyi önümüzde bulduk. Dolayısıyla onu da çözme fırsatı bulduk. Maliyeti çok yüksekti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının maliyeti o günkü rakamlarla 90 milyardı, EYT'nin maliyeti ise yaklaşık 120 milyardı, büyük rakamlar bunlar. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zor olduğu dönemde bu tür sosyal meseleleri çözmek çok kolay bir iş değildir. Burada ekonomik ve sosyal meseleler arasındaki ilişkiyi kurmak açısından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği destek ve ortaya koyduğu siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı ve mümkün hale getirdi. 3600 meselesi var, kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatını bulduk, geçici işçileri geçici işçi olmaktan çıkardık, sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık."

- "Sorunlara güçlü şekilde cevap vereceğine inanıyoruz"

Bilgin, daha çözülecek birçok sorun olduğuna işaret ederek, "Vedat hocamızın önüne de birçok sorun gelecek. İnanıyoruz ki o da aynı şekilde güçlü bir şekilde bunlara cevap verecek." dedi.

Son açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin yüzde 4 büyüdüğünü vurgulayan Bilgin, bunun Türkiye'nin gücünü gösterdiğini bildirdi. Bilgin, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı yaratmak ve inşa etmek için büyümenin devam etmesi lazım. Bu büyüme devam ederken, emekçilerin, çalışanların bu büyümeden pay alması önemli. Yüzde 4'lük büyüme açıklandığında, emekçilerin milli gelirden aldığı pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Türkiye, büyük bir ülkenin adıdır ve büyüyerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi EYT üzerinden emekli ettiklerini anlatan Bilgin, çok az kişinin kaldığını, onların da dosyalarının birleştirildiğini, bunun da çözümleneceğini söyledi.

Bugün Bakanlık görevini Işıkhan'a devrettiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu benim için çok mutlu bir devir, çünkü güvendiğimiz, tanıdığımız ve hem çalışkanlığına hem bilimsel kapasitesine tanık olduğumuz ve güvendiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bana bu görevi verdiği zaman 'Vedat Bey, bu ülkenin bir kuruşuna, 1 dolarına sahip çıkacaksın.' dedi. Biz, bu sorumlulukla göreve başladık, bu sorumlulukla bu görevi şimdi aynı bilince sahip olan bir arkadaşımıza, kardeşimize, Sayın Bakanımıza devretmenin huzuru içindeyim."