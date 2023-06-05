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Çerkezköy'de 'hayali kitap alım ihalesi ve yolsuzluk' iddiası

Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'ün 'Hayali İhale' ile haksız kazanç sağlama iddiaları gündeme geldi. Gümüş'ün hayali alım yaparak kazanç sağladığı iddia edildi.

Haber Giriş : 05 Haziran 2023 16:02, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 16:21
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Çerkezköy'de 'hayali kitap alım ihalesi ve yolsuzluk' iddiası

Çerkezköy Ekspress Gazetesi'nin habenire göre; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'ün, okul müdürlerine, öğrencilere karne ile birlikte kitap dağıtılması talimatını verdiği ve bu talimat neticesinde karne dağıtımına bir gün kala öğrencilere dağıtılacak kitapları hiçbir fiyat araştırması yapmadan kendi çalıştığı yayınevinden iki kamyon kitap getirterek okul müdürlerine dağıttığı öğrenildi. Dağıtılan bu kitapların ödemesini ise tamamen hayırseverlerin yaptığı bunu da Okul Müdürler Kurulu toplantısında açıkça dile getirdiği, yine aynı kitapların bedelini okul aile birliklerine fatura ettiği iddialar arasında.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'ün aynı kitaplar için Bakanlıktan 355 bin lira ödenek istediği, aradan 3 ay geçtikten sonra Nisan 2023'te gelen bu ödeneğin 320 bini ile hayali kitap alımı yaptığı, bu hayali alıma hiçbir şube müdürü imza atmadığı, bunun üzerine devlet ihale kanununa aykırı şekilde İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinden değil de okul müdürlerinden bir komisyon oluşturduğu ve komisyona yaptırdığı öğrenildi.

'Hayali İhaleden' haberi olmayan okul müdürlerine 320 bin liralık kitap alım muayenesine imza attırdığı, kalan 35 bin lira ile göstermelik birkaç koli kitap alarak kitap dağıtım seremonisi düzenleyerek belli okullara bu kitapları dağıttığı iddialar arasında.

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