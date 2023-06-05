İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 16:19, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 16:51
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.