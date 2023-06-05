Denizli'de ihraç edilen 3 memur FETÖ'den tutuklandı
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan yakalanan 3 ihraç edilmiş memur tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 16:35, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 16:37
Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ihraç edilen 1 memur operasyan sonucunda yakalandı.
Soruşturma çerçevesinde hakkında 3 yıl 9 ay kati hapis cezası bulunan ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kati hapis cezası bulunan toplam 2 ihraç memur yakalandı.
Toplam 3 ihraç memur çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.