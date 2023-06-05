Denizli'de ihraç edilen 3 memur FETÖ'den tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde hakkında 3 yıl 9 ay kati hapis cezası bulunan ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kati hapis cezası bulunan toplam 2 ihraç memur yakalandı.

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