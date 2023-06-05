AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam selde 1 kişinin yaşamını yitirdiği Ladik ilçesinde ve Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın istinat duvar çökünce yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti. Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü, taşkın nedeniyle su altında kaldı.



Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar suyla doldu.



Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Zemin katlardaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve baskın yaşanan evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.



1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ LADİK'TE OKULLAR TATİL

Dün akşam sel sularına kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği Ladik ilçesinde ise eğitime ara verildi. Ladik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05.06.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ALTINDA KALDI

Kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

LADİK'TE METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Samsun'da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

VALİ DAĞLI AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Dağlı, "Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü" dedi.

'5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ'

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, "Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi" dedi.

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi.



YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Samsun'un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın istinat duvar çökünce yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti.

Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü, taşkın nedeniyle su altında kaldı.



AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şu iller için uyarılarda bulundu: Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.



'ŞU ANDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK'

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Bozkurt ilçemizde 2021 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında dere yatağının genişletilmesi ve 6 köprünün yapılması sayesinde bu yoğun yağışta suyun hızlı bir şekilde denize aktığını söyleyebiliriz. Şu anda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, ilçemize bağlı bazı köylerde heyelanlar olduğunu biliyoruz, ekiplerimiz bunlara müdahale ediyor. Şu anda bizlere ulaşan bir can kaybı ihbarı yok. Derenin sabah saatlerine oranla debisinin de azaldığını söyleyebiliriz. Yağış da ara ara devam ediyor. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.