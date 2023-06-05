Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı

Sürücüler arasındaki tartışma, kavga etmeleri ve motosikletin çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekiler kavga edenleri ayırmaya çalışırken, bir kişi kavga eden sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net