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Orkestrada yer alan müzik öğretmenine sürpriz evlilik teklifi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri, 'Seslerin Armonisi' konseriyle beğeni topladı. Yıl boyunca eğitim alan şan bölümü öğrencilerinin Batı ve Türk enstrümanlarını aynı sahnede harmanladığı konser büyük beğeni topladı. Konser orkestrada yer alan müzik öğretmenine sevgilisi tüm seyircilerin önünde yere diz çökerek evlilik teklifi yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 17:55, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 19:21
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler yıl sonu konseriyle 2022-2023 eğitim dönemini tamamladı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gerçekleşen 'Seslerin Armonisi' konseri yoğun ilgi gördü. Sonay Yener'in şefliğinde İsmail Baha Süralsan caz ve pop orkestrasının eşlik ettiği konserde şan bölümü öğrencileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Öğrencilerin performansları beğeni topladı

Modern şarkıların Türkçe düzenlemeleriyle Batı ve Türk enstrümanlarının bir arada yer aldığı konserde öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. 9 öğrencinin sahne aldığı konserde öğrenciler şarkılarıyla salonu dolduran izleyenleri coşturdu. Şan bölümü öğrencileri izleyenlerden alkış aldı. İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölüm Başkanı Fatma Haznedar, bir yıl boyunca farklı alanlarda eğitim alan öğrencilerin bir yıllık emeklerini sahnelediğini, öğrencileri ile büyük gurur duyduklarını söyledi.

Nazım Hikmet unutulmadı

Konserin son bölümünde ise İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri büyük şair Nazım Hikmet Ran'ı vefatının 59'uncu yıl dönümünde anmayı unutmadı. Nazım Hikmet Ran'ın 'Güzel Günler Göreceğiz' şiiri salonu dolduran sanatseverlere ilk olarak kendi sesinden dinletildi. Daha sonra ise gece boyunca sahne alan öğrenciler bir araya gelerek 'Güzel Günler Göreceğiz' eserini seslendirdi. Şan bölümü öğrenceleri konser sonunda ayakta alkışlandı.

Sürpriz evlilik teklifi

Konser sonrasında ise İsmail Baha Süralsan Orkestrası'nda yer alan müzik öğretmeni İpek Demircioğlu büyük bir sürprizle karşılaştı. İpek Demircioğlu'nun sevgilisi Birkan Uğur Sarı, konserin sonunda sahneye çıkarak evlilik teklifinde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan İpek Demircioğlu tüm seyircilerin önünde yere diz çökerek evlilik teklifi yapan Uğur Sarı'ya 'Evet' dedi. Genç çift, salonu dolduran izleyenlerin alkışları eşliğinde büyük bir mutluluk yaşadı.

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