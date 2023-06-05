Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu
Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 18:15, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 18:16
Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 8 lise öğrencisi burada denize girdi. Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öğrenciyi arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.