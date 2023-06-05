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Binomo kullanıcıları sırlar ve ödüllerle dolu bir yolculuğa çıkıyor!

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Binomo kullanıcıları sırlar ve ödüllerle dolu bir yolculuğa çıkıyor!
Binomo kullanıcıları sırlar ve ödüllerle dolu bir yolculuğa çıkıyor!

Popüler trading platformu Binomo, önümüzdeki günlerde "Trading Journey: The Chosen" kampanyasına ev sahipliği yapacak. Kampanyaya katılanlar değerli ödüller kazanma, heyecan verici hikayeler yaşama ve trading'in temel sırlarını keşfetme şansına sahip olacak.

Dünya çapında 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 1 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Binomo, yalnızca dünyanın her yerindeki kullanıcılarına ek kazanç fırsatı sağlamayı değil, aynı zamanda canlı duygular eşliğinde benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

5-20 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek kampanyaya katılan ve trading'in kaybolan sırlarını keşfetmek amacıyla evren tarafından seçilen kahramanlara dönüşecek kullanıcıları birbirinden değerli ödüller bekliyor. Kazananlar toplamda 20 Apple cihazı, platformda bonuslar ve 4 bin dolar bütçeli özel "Üç Gün Yarışı" turnuvasına ücretsiz erişim gibi ödülleri kazanma şansı yakalayacak.

Herkes için ücretsiz katılım fırsatı

Binomo'nun ana etkinlik kurallarını destekleyen Trading Journey'e katılım herkes için ücretsiz olacak. Binomo hesabı olmayan kullanıcılar, platformda bir hesap oluşturmaları ve minimum para yatırmaları durumunda promosyon için kaydolma hakkı kazanacak.

Trading Journey'e ilişkin önemli tarihler:

5 Haziran 2023 - Ücretsiz kayıt açılacak
7 Haziran 2023 - Yolculuk başlayacak
20 Haziran 2023 - Bitiş çizgisi
26 Haziran 2023 - Ödül çekilişi

Yolculuğu tamamlamak ve ödülleri talep etmek için katılımcıların bireysel bir hedefe ulaşması gerekiyor. Kampanyadaki temel amaç, belirli bir ticaret cirosuna ulaşmak üzerine kuruluyor. Hedefe ulaşan traderlar, nihai ödül çekilişine katılmaya hak kazanıyor.

Ayrıntılı bilgiler TJ: The Chosen web sitesinde yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için:
Bilal Boğa
Media Director

Adres: İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi, Nurol Tower, No: 3 Kat: 2 Şişli/İstanbul
Gsm: 0553 126 7007
Mail: [email protected]
Web: https://waltherkranz.com/

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