MİT Başkanlığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır.
İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadelerine yer verildi.
ATAMA SONRASI İLK MESAJ
MİT Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
Güzel ülkem için durmak yok, yola devam. pic.twitter.com/rG16x7g10Oİbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023