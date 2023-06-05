İzmir'de parkta bıçaklanan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Lale Mahallesi'nde parkta bir kişinin bıçaklandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişiyi bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.