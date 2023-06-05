Mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişi hayatını kaybetti

Kurucudva Mahallesi'ndeki dağlık alana iki hafta önce mantar toplamak için giden ve kaybolduktan iki gün sonra bulunan Rafet Aslancı (59), tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aslancı'nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurucuova Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Kurucuova Mahallesi'nde yerleşim merkezinin girişindeki dağlık alana 23 Mayıs'ta mantar toplamaya giden Rafet Aslancı'dan (59) haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, AFAD ve komando ekiplerine vatandaşlar da destek vermişti. Düştüğü için yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Aslancı, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.