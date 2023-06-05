İstanbul Valiliği'ne atama yapıldı

Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul Valiliği'ne atama yapıldı

İletişim Başkanlığı İstanbul Valiliğine Davut Gül atandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 23:08, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 23:30
Yazdır
İstanbul Valiliği'ne atama yapıldı

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır.

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.

Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

Gaziantep Valiliğine 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber