Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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