Kritik kadrolara atama yapıldı

Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandıktan ve devir teslim yapıldıktan sonra, bakanlığa atanan bazı kişilerin bulunduğu kurumların başkanlıklarına bugün atamalar gerçekleştirildi.

Özellikle kamuoyunca en çok merak edilen MİT Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, İstanbul Valiliği gibi kadrolara yapılan atamamalar İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

İlerleyen saatlerde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen atamalar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamaları şu şekilde:

MİT BAŞKANLIĞINA İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA MUSA AVSEVER

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir

İSTANBUL VALİLİĞİNE DAVUT GÜL

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞINA HALUK GÖRGÜN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır.