Ayancık'ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 23:58, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 23:59
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.