TFF Başkanı 'hükmen mağlubiyet kararı' hakkında konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübünün depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un tüm maçlarının geçersiz sayılması talebini eleştirdi.

Başkan Büyükekşi, TRT Spor'da yayımlanan programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrasında farklı liglerden 9 takımın çekildiğini aktaran Büyükekşi, "Bu sene 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız afetzede durumda. Çok büyük bir acımız var. Olağanüstü bir durum söz konusu. 1989'dan beri gelen uygulamalar var, içtihatlar oluşmuş. Biz, herhangi bir zamanda olağanüstü durumlarda verilen kararları uyguladık. Ligden çekilen takımları sahaya çıkmadığı maçlarda 3-0 hükmen mağlup saydık. Bu tüm ülkelerde uygulanan bir kural. Farklı bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı.

Bu konunun istişare edilmesine gerek olmadığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Hiçbir takım için haksızlık söz konusu değil. Bir takımımız çıkıp, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan aldım. Hepsini iptal edin.' diyor. Bu akla zarar bir şey. Bir mantığı yok. Şu anda öyle bir karar alsak bile şampiyon yine başka bir takımdı. Bununla ilgili bıkmadan usanmadan başkanı, başkan yardımcıları, yöneticileri, daha sonra teknik direktörünün her gün bir açıklama yapması ne kadar doğru? Bununla ilgili, 'Hukuksuz ve adaletsiz' demek ligin marka değerine zarar veriyor. Bütün kulüplerimizin buna karşı çıkması lazım." şeklinde görüş belirtti.

Büyükekşi, depremler nedeniyle liglerden çekilen bazı takımların yeni sezonda da haklarının dondurulmasını istediğini belirterek, "Şu anda birkaç takım önümüzdeki sezon için de, 'Bizim tesislerimiz ve sahamız yok.' diyerek yazılı müracaatta bulundu. Bir sezon daha haklarının dondurulmasını istiyor. Onu da yarın yönetim kurulunda karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarından sonra paylaşılan Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının bir daha açıklanmayacağını dile getirdi.

İki karşılaşmada yaşanan hakem hatalarıyla ilgili yaptırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan başkan Büyükekşi, "Her iki kulübün başkanı da kamuoyuna sürekli VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulundu. VAR kayıtları bu işin yatak odası. Bu zamana kadar hiç açıklanmadı. Ancak, 'Burada gizli bir şeyler var. Yanlış bir şeyler oluyor. Bu yanlış şeyler de bir takımın lehine, diğerinin aleyhine yapılıyor.' algısı oluşturuldu. Ben VAR kayıtlarını dinledim. Herhangi bir kulübün lehine veya aleyhine yapılan bir yapılan bir şey olmadığını gördüm. Yayınlama kararı aldık. VAR kayıtları, sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de kamuoyunun eğitimi amaçlı bir seferliğine açıkladık. Sonrasında birçok sefer VAR kayıtları açıklansın çağrısı geldi ancak bu konuda tekrarı olmayacak." diye konuştu.

- "Futbolun ekonomisi ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir sıkıntı var"

Başkan Büyükekşi, yabancı oyuncu transferleriyle ilgili rakamlar paylaşarak, Türk futbolunun ekonomik durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.

Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu transferine son 3 yılda 1 milyar dolar harcadığını aktaran Büyükekşi, "Son 3 yılda 4 büyük takımımız 252 yabancı futbolcu transfer etmiş. Bütün Süper Lig takımları, son 3 yılda yabancı transferine 1 milyar dolar para harcamış. Hala da aynı şeye devam ediyorlar. Özellikle 4 büyük kulübümüzün 3 ila 7 milyar lira arasında değişen borçları var. Anadolu takımlarımızın ortalama 300-500 milyon lira borçları var. Futbolun ekonomisi ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir sıkıntı var." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, yeni sezon için uygulanacak ilk 11'de maksimum 8 yabancı futbolcu oynatma kuralıyla ilgili, "Önerimiz 7+4 olmasıydı. Ancak kulüpler bunu tartışmak istedi. Biz de 2023-2024 sezonu için geçici olarak aynı şartları devam ettirdik. 2024-2025 ve sonrasındaki 5 sezon için bu yılın sonuna kadar plan yapılacak. Onları tartışacağız. Hedefimiz kendi kaynaklarımızdan maksimum sayıda oyuncu yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı, kulüplerin akademi kurmalarını zorunlu hale getirerek, antrenör ve futbolcu eğitimiyle ilgili hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

- "(Şampiyonlar Ligi) Kupa bir Türk kaptanın ellerinde yükselecek"

Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da 10 Haziran'da Inter ile Manchester City arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi.

İki takımın kaptanlarının Türk olduğunu hatırlatan TFF Başkanı, "Çok büyük, dünya çapında bir organizasyon. Dünyadaki en çok seyircisi olan turnuva UEFA Şampiyonlar Ligi. Yaklaşık 72 bin seyirciye hizmet vereceğiz. Inter'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, aynı zamanda milli takımımızın kaptanı. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan. Hangi takım kazanırsa kazansın kupa bir Türk kaptanın ellerinde yükselecek. Bu çok sevindirici. Bu inşallah bir başlangıç olur ve bir Türk takımı kupayı kazanır. Bunu istiyoruz, hayal ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye açısından önemine değinen Büyükekşi, "Ülkemiz aleyhine yapılan olumsuz propagandalar var. Bunları yumuşak güç ile olumluya çevirmek istiyoruz. Geçen sezon Paris'te yapılan maçta çok büyük güvenlik sıkıntıları oldu. Türkiye geçmişte de çok büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptı. Son derece başarılı bir organizasyon yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı düzenlemek için aday olduğunu hatırlatan Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun iyi bir referans olacağını kaydetti.

- "Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz"

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasını istediklerini dile getirdi.

Almanya'da düzenlenecek turnuvayla ilgili hedeflerini anlatan Büyükekşi, "Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Bu ay içinde Letonya ve Galler ile maçlarımız var. İki maçta da tek hedefimiz galibiyet. Avrupa Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz. İyi, genç ve kaliteli bir kadromuz var. Futbolcularımızın birçoğu önemli kulüplerde oynuyor. Almanya, Türkiye dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülke. Finallere katılıp maçları kendi evimizde gibi oynamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TFF Başkanı, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili, "Hocamızla devam ediyoruz. Alınacak sonuçlar çok önemli. İnsan bazen kaderini kendi yazar. Letonya ve Galler maçlarının sonucu çok önemli. Hocamızın bu zamana kadarki maçlardaki sonuçlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok. Sadece şanssız bir Faroe Adaları maçımız var. Onun dışındaki maçlarda başarılı oldu. Hırvatistan maçına iyi başladık ama sonuç alamadık. Motivasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Çok önemli 2 maç öncesinde bu konuları konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hocamızın ve futbolcularımızın motivasyonu kaybetmemesi lazım. Şu anda tek hedefimiz var. Bu iki maçta galip gelmek istiyoruz. Ondan sonra bu konuları tartışabiliriz." değerlendirmesini yaptı.