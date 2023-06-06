6 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yapacak.

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