3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'inin aktif görevde polis memuru olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

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