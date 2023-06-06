Nihat Zeybekci: Enflasyon gündemden çıkmadan ekonomi rayına oturmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından tüm gözler 'Türkiye Ekonomi Modeli' olarak adlandırılan ve 'düşük faiz, yüksek büyüme' olarak detaylandırılan modelde değişiklik yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu eski Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci, modelde bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Zeybekci "Gereken yapılacak" dedi. Zeybekci "Türkiye Ekonomi Modeli, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümeden oluşuyor. Bu amaca ulaşacak olan sistemler, zaman içinde ufak tefek değişikliklere uğrayabilir.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-