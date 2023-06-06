Eski sözcü Ayhan Bilgen: Abdullah Öcalan'a selam göndermekle mümkün

HDP çizgisinde 20 yıla yakın siyasi faaliyet yürüten partinin eski meclis grup başkan vekili ve parti sözcüsü olan Ayhan Bilgen, gazetemize gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. HDP'den istifasının ardından Türkiye'nin Sesi Partisini kuran Ayhan Bilgen, DEHAP ile başlayıp DTP-BTP ve HDP ile devam eden süreçte yapıyı yakından tanıdığını belirtti ve o çizgide makam ve sürekliliğin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermekle mümkün olduğunu söyledi. HDP çizgisinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığını kaydeden Bilgen "Orada son Selahattin Demirtaş olayındaki gibi Kandil ve siyasi kurum arasında ciddi bir irade ve son sözü kim söyleyecek kavgası var. Gelinen noktada partinin küçülmesi ve bölünmesi kaçınılmaz" dedi.

YILMAZ BİLGEN-