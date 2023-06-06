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Yeni Tarım Bakanı Yumak'lıyı yoğun bir gündem bekliyor: İlk ödev gıda enflasyonu

Tarımda reform sinyali veren yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı, tarımdan hayvancılığa, gıda enflasyonundan orman yangınlarıyla mücadeleye kadar yoğun bir gündem bekliyor.

Haber Giriş : 06 Haziran 2023 09:00, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 09:01
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Yeni Tarım Bakanı Yumak'lıyı yoğun bir gündem bekliyor: İlk ödev gıda enflasyonu

Bakanlığın konuları arasında yer alan bilhassa tarım sektörü, girdi maliyetlerinden planlı üretime, desteklemelerden sulamaya kadar geniş bir yelpazede yapı reformlarının hayata geçirilmesini istiyor.

Son dönemde tarım ürünlerinin ve emtialarının fiyatlarında düşüş eğilimi görülse de ciddi dalgalanmalar yaşanabiliyor. Diğer yandan sebze-meyve fiyatlarında da dalgalanma sürüyor. Bu kapsamda Bakan Yumaklı'nın önüne gelecek ilk konu, gıda enflasyonu olacak. Yeni dönemde de atılacak adımlarla önce gıda fiyatlarının düşürülmesi için çaba gösterilecek. Gıdada ucuz tedarik yollarının masaya yatırılması beklenirken, özellikle planlı üretimin önceliklendirilmesi planlanıyor. Sulama altyapılarıyla ilgili çalışma yapılması da planlar arasında.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-

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