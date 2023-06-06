İşte ekonomi yönetiminin ajandası: İlk hedef kiralar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki yeni ekonomi yönetimi hızla işbaşı yaptı. Yeni ekonomi yönetiminin ajandasında, öncelikli kiralar başta olmak üzere dar gelirliler, enflasyonla mücadele, sermaye piyasalarının ve yatırım ikliminin güçlendirilmesi ile cari açığın azaltılmasına yönelik adımlar bulunuyor.

DAR GELİRLİLER KORUNACAK

Yeni dönemde atılacak adımlarda 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program rehber niteliği taşıyor. Programa göre enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 25'lerin altına, 2025 yıl sonuna kadar yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi bekleniyor. Bu hedef doğrultusundaa tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik güçlendirilerek gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilmesi için çalışılacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalara paralel olarak hane halklarına yansıyan enerji maliyetlerinde düşüşü sağlayıcı bir yaklaşım sergilenecek.

KİRALAR DÜŞECEK

Bunun yanı sıra fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirleri artırılarak, söz konusu mücadele sırasında toplumsal refahın korunması hedefleniyor. Sürdürülebilir büyüme de yeni ekonomi yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri olacak. Bu kapsamda, 2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşma hedefiyle adımların atılması öngörülüyor. Kamu ve özel sektör yatırımlarının önü açılarak, üretim kapasitesinin artması ve verimlilik bazlı büyüme hedefleniyor. İstihdamdaki güçlü artışla işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak. 2028'e kadar ilave 6 milyona yakın istihdamla toplam istihdamın 36 milyona çıkarılması, işsizlik oranının yüzde 7'nin altına indirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

TL CİNSİ TASARRUF ARTACAK

Cari açık düşürülerek döviz talebinin ithal fiyatlar üzerindeki baskısının azaltılması için tedbirler alınacak. Türk lirası cinsi tasarrufları artıracak finansal enstrümanlar geliştirilerek desteklenecek. Reel sektöre uygun maliyetlerle selektif kredi uygulamaları sürdürülecek. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler ve bunun gerektirdiği yeni harcamalar da dikkate alınarak, kamu maliyesinde verimliliği ve tasarrufu artıracak kapsamlı bir programın devreye alınması planlanıyor.

VERGİLER SADELEŞTİRİLECEK

Yeni dönemde iş dünyasının problemlerine odaklanılarak yapısal reformlara gidilecek. Buna göre:

> Teşvik ve destekler sadeleştirilerek, yeniden yapılandırılacak. Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması genişletilecek.

> Vergi politikaları, büyüme ve sosyal adalet olmak üzere iki temel eksende yürütülecek.

> Özelleştirme kapsamında kamuya ait taşınmazlar ile altyapı tesislerinin gelirleri yatırımcı vatandaşlarla paylaşılacak.

> Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik "Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu" oluşturulacak.

> Sermaye piyasalarının cazibesini artırılacak.

> Katılım finans alanı güçlendirilecek.

> KİT'ler yeniden yapılandırılacak, halka arzlar hızlanacak.

> İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmet ekosistemi oluşturulacak. Finans alanında dönüşüm ve çeşitlilik için adımlar atılacak.

ÇALIŞANIN REFAHINI ARTIRACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vedat Bilgin'den görevi devraldığı törende ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Işıkhan "Sayın Vedat Bilgin, bu göreve geldiği günden itibaren çok önemli işlere imza attı. Gerek asgari ücret düzenlemeleri, gerek toplu sözleşmeler, gerekse EYT gibi bir çok hayati konuda milletimizin beklentilerini karşılayacak çözümlere ulaşıldı. Kendisinden devraldığımız bayrak ile Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile, 21 yıldır olduğu gibi ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çalışanların refahını artırmak en önemli görevimiz olacak. İş sağlığı ve güvenliği konusunda aktif olacağız, çalışanların haklarını koruyacağız" dedi.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yatırım ortamının iyileştirilmesine özel önem vereceklerini belirtti. Görev teslim töreninde konuşan Yılmaz, şunları kaydetti: Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilimesi, çığır açan teknolojilerin teşviki, stratejik ticari bağlarımızın güçlendirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektifle çalışacağız. Sürdürülebilir, kapsayıcı, insan odaklı bir kalkınma anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Diğer bir önceliğimiz de depremden etkilenen şehirlerimizin inşa ve ihya edilmesi olacaktır.