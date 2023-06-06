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Beşiktaş, lig ikinciliği için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'in son haftasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 10:14, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 10:15
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Beşiktaş, lig ikinciliği için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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