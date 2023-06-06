Uşak'ta yangın çıkan evdeki yaşlı kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Halil Yokuş, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi devam ediyor.

Ahat köyünde yaşayan 90 yaşındaki görme engelli Halil Yokuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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