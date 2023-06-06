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Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

Yıldırım ilçesinde geçen yıl kasım ayında Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 31 yaşındaki kadın ve 6 çocuğu ile 2 yeğeninin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı- Savcılığın olaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, yangının bir başka kişiye izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 11:05, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 11:06
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Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

- Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "taksirle yangına neden olma" iddiasıyla başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Suriyeli Hüseyin Aljasem ve ailesinin yaşadığı dairede çıkan yangında Amina Eltaha Elmusa, 6 çocuğu ve 2 yeğeninin öldüğü, üst kattaki 4 kişinin dumandan etkilendiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Taksirle yangına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babaları olan kardeşi Amir El Cesim'in ifadelerinde, kimseden şikayetçi olmadıkları belirtti.

- Bilirkişi raporunda "elektrikli sobanın kolay yanıcı malzemelerin yanında kullanıldığı" tespiti

Olaya ilişkin 9 Ocak 2023'te elektrik mühendisi ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti raporunda, bahse konu adresteki dairenin girişinin sağındaki birinci odasında çıkan yangının, fiziki delilleri ile başlangıç noktası belirtilen elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı.

Yangının, Amina Eltaha Elmusa'nın elektrikli sobanın kolay yanıcı poliüretan petrol türevi tekstil malzemeleri yanında hatalı şekilde kullanımından bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurlarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varıldığı kaydedildi.

- Yangının, başka biri tarafından çıkartıldığına dair delil yok

Savcılığın takipsizlik kararında, Kimya İhtisas Dairesinin raporuna göre, 9 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları olduğuna işaret edildi.

Kararda, tüm bulgu ve raporlar ele alındığında bu kişilerin karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdikleri, bilirkişi heyeti raporunda yangının ortaya çıkmasında müteveffa Amina Eltaha Elmusa'nın bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurunun oluştuğu tespitinin yapıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki CD ve görüntü izleme tutanağında, olay yerinde şüpheli davranışlar sergileyen kişilerin bulunmadığı anlatılan kararda, çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği belirtildi.

Kararda, soruşturma sonucunda, tüm bu gerekçelerle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

- Olay

Değirmenönü Mahallesi'nde 9 Kasım 2022'de, Suriyeli Hüseyin Aljasem ve ailesinin yaşadığı dairede gece saatlerinde yangın çıkmış, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmişti.

Baba Aljasem'in evde bulunmadığı sırada meydana gelen yangında, eşi Amina Eltaha Elmusa (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetmişti.

Üst kattaki dairede bulunan Ahd Alajaj, Husein Mohammed, Muhammed Nur Akkad ve Abdul Fettah Abdullah İbrahim ise dumandan etkilenmişti.

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