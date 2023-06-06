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Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adaylık için dilekçesini Meclis'e sundu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada randevu aldıkları diğer siyasi partileri de bugün ziyaret edeceğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 11:46, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 11:54
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TBMM Başkanı adayı gösterilen Numan Kurtulmuş, TBMM 28. dönemiyle ilgili "Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor" verdiği mesajla dikkat çekti. Diğer siyasi partilere "nezaket ziyareti" gerçekleştireceklerini belirten Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçimine ilişkin de "Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin" diye konuştu.

TBMM Başkanlığı için dilekçesini sundu

Adaylık dilekçesini verdikten sonra basın açıklaması yapan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bu akşam 24'e kadar Meclis Başkanı seçimiyle ilgili adayların başvurusu olacak. AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için bendeniz şahsi dilekçemi verdim, TBMM Başkanlığı sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 çok değerli milletvekilinin.

"Meclis'i çok zor gündemler bekliyor"

Önümüzdeki dönem bu dönemin hassasiyetlerini de dikkate alarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için Meclis'i çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir Ben 28. dönemin tarihi bir döneme şahit edecek bir Meclis olduğuna inanıyorum.

AK Parti'den diğer partilere ziyaret

"Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyareti. Ziyaretin tamamlanması demokratik olgunluk bakımından önemli.

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