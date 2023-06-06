Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ'cü 29 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ'cü 29 kişiyi yakaladığını açıkladı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 12:28, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 12:29
Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.