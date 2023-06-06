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Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 21,5180 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 12:30, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 12:31
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Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 21,2745'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 21,5180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 yükselişle 23,0250'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 26,7370'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 104 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0700'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceğinin fiyatlandığını vurgulayarak, Banka'nın nihai faiz oranının şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde oluşacağı beklentisinin güçlendiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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