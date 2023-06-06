Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2005'in ardından ikinci kez finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Karşılaşmadan önce ağırlama ve ikramlar burada başlayacak. Ardından taraftarlar, final için inşa edilen köprüyü kullanarak tribünlere geçiş yapacak.

Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

Final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

İstanbul Valiliği ve Emniyeti, taraftarların stada erken getirilmesi ve trafiğin rahatlaması için özel bir çalışma yapacak. Maçka ve Yenikapı'dan Atatürk Olimpiyat Stadı'na ücretsiz servisler olacak.

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.