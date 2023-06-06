Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı

Teknik takip sonrası belediyeye düzenlenen operasyonda 5'i zabıta olmak üzere aralarında iş insanlarının bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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