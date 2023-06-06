Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG üyesi 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 13:35, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 13:48
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.