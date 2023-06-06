Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist komandolarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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