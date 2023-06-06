Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı
2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi fiziki yeterlilik sınavı ve tarihleri belli oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 14:01, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 14:07
Bekçilik sınav yerleri ve tarihi açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından duyurduPAU'nun paylaşımında: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri açıklanmıştır. İfadelerine yer verildi
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri açıklanmıştır.Polis Akademisi (@paedutr) June 6, 2023
💻Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/ZurYwdcvsv
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