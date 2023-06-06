Fatih Portakal: Asgari ücreti öğrendim

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti.

"ASGARİ ÜCRET 11 BİN 500 TL OLACAK"

Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde insanların gelir kaybından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti. Asgari ücret 11 bin 500 TL olacak. Konuşulan rakam bu" ifadelerini kullandı.

"İŞVERENE DE BİR KOLAYLIK SAĞLANACAK"

Açıklamasının devamında asgari ücretteki artışın işveren ekstra bir yük getireceğini belirten Portakal, "Bu konuda da sürpriz bir çalışma varmış. Ne olduğunu öğrenemedim. İşverene de bir kolaylık sağlanacakmış" dedi.