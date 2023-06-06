Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı topladı

CHP genel merkezinde yapılan ilk toplantıda Meclis grup başkanı Özgür Özel ve grup başkan vekilleri de hazır bulundu.

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