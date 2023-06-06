Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı topladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A takımı ile ilk toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 16:10, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 16:11
CHP genel merkezinde yapılan ilk toplantıda Meclis grup başkanı Özgür Özel ve grup başkan vekilleri de hazır bulundu.
Toplantıda seçim sonuçlarının ve önümüzdeki dönemin değerlendirildiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu, grup yönetiminden Meclis gündemine ilişkin de bilgi aldı.