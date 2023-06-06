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THY'den intihar eden eski çalışanı hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY) intihar eden eski çalışanı hakkında çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 16:29, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 16:28
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THY'den intihar eden eski çalışanı hakkında açıklama

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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